Ямаль стал самым молодым игроком в истории ЧЕ

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает статистический портал Opta.

© Газета.ру

Футболист вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии в возрасте 16 лет 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который на прошлом чемпионате Европы сыграл в возрасте 17 лет 246 дней.

В данный момент в матче Испании и Хорватии идет первый тайм, счет открыт, 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.