Фанаты сборной Хорватии критикуют форму команды на Евро-2024

Фанаты сборной Хорватии после матча национальной команды с Испанией, которая одержала победу со счётом 3:0 в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024, обрушились с критикой на комплект игровой формы, в которой их кумиры принимали участие, а также на её дизайнера Nike. Об этом сообщает The Sun.

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Ниже приведены комментарии больщиков:

«Как вы могли так сильно испортить форму сборной Хорватии?»; «Нынешняя форма – абсолютное чудовище»; «Я только что заметил маленький ошейник и на без того испорченной форме сборной Хорватии. Nike заплатит за свои косяки».



На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.