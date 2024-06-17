Сборная Франции нырнула в политику прямо во время Евро

Футболисты боятся, что к власти придёт партия «правых». Что за политический кризис?

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Во Франции очень сильное гражданское общество с острым восприятием несправедливости, в любой непонятной ситуации призывающее власти к ответу. Накануне старта сборной Франции на Евро-2024 в этой стране снова жарко из-за решения главы государства Эммануэля Макрона распустить Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента Франции) и назначить внеочередные выборы, которые пройдут в два тура: 30 июня и 7 июля.

Футболисты также не остались в стороне, призывая сограждан ответственно отнестись к своему выбору. Громче всех звучит голос лидера команды Килиана Мбаппе, заявившего, что «важно не допустить к власти экстремистов». Разбираемся в причинах кризиса и прогнозируем, чем всё может закончиться.

Мбаппе считает, что к власти во Франции могут прийти экстремисты

Распустить парламент Макрона, руководящего страной второй и последний президентский срок, вынудили неожиданные результаты выборов в Европарламент. На них уверенную победу во Франции одержала ультраправая партия «Национального объединения» (34,05% голосов), тогда как провластная партия Макрона «Ренессанс» набрала всего 14,44% голосов. Опасения французов связаны с тем, что «правые», за которыми долгое время стояла одиозная Марин Ле Пен, выступают за принятие жёстких законов о миграции, позволивших бы высылать из страны правонарушителей и исламистов.

«Мы переживаем решающий момент в истории нашей страны. Евро-2024 важен для нашей карьеры, но мы — граждане и не оторваны от того, что происходит во Франции. Ситуация на самом деле беспрецедентная, а мы поколение, которое может творить историю. Власть хотят захватить экстремисты, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Надеюсь, что мой голос донесётся до всех. Я хочу гордиться тем, что надену эту майку. Говорят, что нельзя смешивать политику и футбол. Но я против раскола», — пытается докричаться до соотечественников главная звезда «трёхцветных» Килиан Мбаппе.



Вторит покинувшему в этом году Францию и перебравшемуся в мадридский «Реал» Мбаппе другой нападающий сборной Маркус Тюрам.

«Ситуация очень, очень серьёзная. Я узнал о победе крайне правых после матча с Канадой в Бордо. Мы все в раздевалке были немного шокированы. Это печальная реальность нашего сегодняшнего общества. Мы должны призвать всех пойти и проголосовать. Как граждане мы должны ежедневно бороться за то, чтобы «Национальное объединение» не прошло. Думаю, что во французской сборной все разделяют мое мнение. Важно не только пойти и проголосовать, но и говорить о том, как мы попали в такую ситуацию и насколько она серьёзна», — предостерегает форвард «Интера».



Это шестой случай роспуска Национальной ассамблеи в истории Франции. В 1962 и 1968 годах к такой процедуре прибегал Шарль де Голль, а 1981 и 1988 годах — Франсуа Миттеран. Главная цель объявления новых выборов — необходимость сохранить твёрдую позицию действующей власти, но ей это не всегда удаётся. В отличие от приведённых примеров, в 1997 году поражение потерпел Жак Ширак.

«Левые» создали коалицию, Дешам занял нейтральную позицию

Чтобы не допустить триумфа «правых», который может привести к радикализации общества и в целом к непрогнозируемым последствиям, об объединении и создании «нового народного фронта» объявили четыре «левые» политические партии Франции. Ради создания коалиции социалисты согласились объединить усилия с «зелёными», коммунистами и ультралевой партией Жан-Люка Меланшона «Непокорённая Франция».

«Единственное, что для меня важно — чтобы «Национальное объединение» не одержало победу на выборах и не было допущено к управлению страной. Мы не можем оставить Францию семье Ле Пен», — предостерегает Меланшон.



На прошлой неделе в Париже и других городах прошли демонстрации в знак протеста против «Национального объединения». МИД Франции заявило, что после того, как профсоюзы, студенческие группы и правозащитные организации призвали к митингам против антииммиграционной партии евроскептиков, на акции протеста по всей стране вышло около 350 тысяч человек.

Руководство Федерации футбола Франции (FFF) дистанцировалось от заявлений футболистов. Единственной просьбой главы федерации Филиппа Диалло к игрокам стало пожелание оставаться корректными, чтобы не спровоцировать скандал.

«Не существует каких-либо ограничений для игроков выражать позицию в соответствии со своими убеждениями. Очень преданная свободе выражения мнений и гражданству Федерация футбола Франции присоединяется к призыву к голосованию», — говорится в пресс-релизе FFF.



Тем временем главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам занял нейтральную позицию:

«Я могу говорить после окончания чемпионата Европы, а пока я тренер, а не гражданин. Хоть и прекрасно осведомлён о происходящем в нашей стране, не готов участвовать в дебатах. Как отношусь к высказываниям игроков? Если они сосредоточены и делают то, что нам нужно, в этом нет проблемы. Это люди со своими чувствами, они в контексте происходящего».



Примечательно, что во время Евро-1996 Дидье был гораздо принципиальнее, когда посоветовал лидеру французских националистов Жану-Мари Ле Пену «не пороть чушь» в ответ на заявление, что «в сборной Франции слишком много чернокожих».

В 1968 году во Франции митинговало более 10 млн человек

Это далеко не первый политический кризис во Франции, который разворачивается во время крупного международного турнира. Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») в Париже в мае 1968 года совпал с одной из самых масштабных революций в истории страны — по всей Франции насчитывалось порядка 10 млн забастовщиков, возмущённых ущемляющими права граждан законами. Это движение получило в истории название «Красный май». Стычки с полицией начались после того, как министр по делам спорта и молодёжи Франсуа Миссофль отказался снять запрет с раздельного обучения и проживания студентов разных полов в общежитиях. Ошибкой властей стал жёсткий разгон демонстрации — после улицы Парижа, а затем и других городов превратились в ад.

Примечательно, что «Ролан Гаррос» был проведён, несмотря на разбитые витрины магазинов, дефицит бензина, продуктов и регулярные стычки граждан с полицией. К моменту, когда в июне 1968-го стартовал чемпионат Европы по футболу, ситуация ещё оставалась напряжённой. Протесты прекратились лишь после уступок правительства Де Голля и скорой отставки президента.

Смотреть матчи Евро-2024

В настоящее время во Франции царит похожее напряжение, причём, какая бы из сторон ни победила, будет сложно избежать социального взрыва. Всё потому, что в преследовании своих целей никто не намерен идти на уступки. Нынешний 28-летний лидер «Национального единства» Жордан Барделла, который пришёл в политику в 17 лет под влиянием сильных беспорядков во французских пригородах в 2005 году, метит на пост премьер-министра.

Тем временем созданная «левая» коалиция предложила отменить непопулярную и с большим трудом проведённую Макроном пенсионную реформу, в результате которой пенсионный возраст вырос с 62 до 64 лет. «Левые» обещают снизить его до 60 лет, а также поднять минимальную ежемесячную зарплату с € 1400 до € 1600. Глава Минфина назвал это обещание полным безумием и заявил, что его можно квалифицировать как нарушение пакта о стабильности Евросоюза.