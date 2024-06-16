Малафеев назвал имя лучшего голкипера на Евро-2024

Экс-голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал вратаря сборной Германии Мануэля Нойера лучшим среди игроков на своей позиции на чемпионате Европы — 2024. Также Малафеев отметил вратаря сборной Сербии Предрага Райковича.

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«На данный момент я бы назвал лучшим голкипером Евро-2024 Нойера. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надёжных вратарей в мире. Его лидерские качества и опыт делают его ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной команде. Нойер обладает отличной реакцией и умеет вдохновлять своих товарищей на поле, что делает его важным игроком для Германии.

Не стоит забывать и о Предраге Райковиче из сборной Сербии, который в последнее время набирает отличную форму и может стать неожиданным героем турнира, внеся значительный вклад в успех своей команды», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».



Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Встречи проходят на 10 стадионах в 10 городах. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.