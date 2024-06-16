Семшов не считает Испанию фаворитом ЕВРО‑2024 по футболу

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» заявил, что не считает сборную Испании фаворитом чемпионата Европы.

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В матче группы B в Берлине Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0.

— Для меня фаворит номер один — Германия, сборная Франции — номер два. Считаю, что кто‑то из них выиграет титул. Испания даже после победы над Хорватией для меня не фаворит. Опять же слабая игра Хорватии на фоне Испании. Если Испания попадет под более сильную сборную, где нужно будет не только владеть мячом, но и отбирать, то у них могут быть проблемы. У Испании есть молодые футболисты, которые еще психологически неустойчивы: могут сыграть, а могут не сыграть. Это не та сборная, которая была в 2008, 2010 и 2012 году. Сейчас накладывается поколение на поколение и все время составы меняются. Это небольшой минус Испании, — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».



Сборная Испании во втором туре 20 июня сыграет с командой Италии.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно показывает 34 игры чемпионата Европы в Германии, остальные 17 встреч будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу.