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Стали известны имена игроков «Манчестер Юнайтед», которые точно не будут проданы летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило круг игроков, предложения о трансферах которых оно точно не будет рассматривать. Об этом сообщает The Mirror.

Стали известны имена игроков «Манчестер Юнайтед», которые точно не будут проданы летом
© Чемпионат.com

По информации источника, к числу таких футболистов относятся вратарь Андре Онана, защитники Лисандро Мартинес и Диогу Дало, а также полузащитник Кобби Майну, нападающие Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд.

Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложение даже по капитану команды Бруну Фернандешу, в услугах которого заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Однако с большей вероятностью манкунианцы пролонгируют трудовое соглашение с 29-летним футболистом.

Также новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф намерен ограничить влияние главного тренера команды Эрика тен Хага на трансферную политику клуба.

Футбол
Расмус Хойлунд
Алехандро Гарначо
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед