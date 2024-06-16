Болельщик рассказал об инциденте с флагом РФ на Евро

Российский флаг, вывешенный на трибуне на стартовом матче чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии, никто не пытался снять. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал болельщик Василий, который повесил флаг на одной из трибун стадиона в Мюнхене.

"Все было нормально, шотландцы, с которыми мы сидели, весь матч были убитые результатом, им было не до нас. Вначале попели, а потом, когда голы в их ворота посыпались, никакой реакции ни на что не проявляли. После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались. Все нормальные люди понимают, что спорт - это одно, а политика - совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем", - сказал болельщик.



Василий отметил, что немного опасался, что у него могут отобрать флаг.

"Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях. Пришел на нижние ряды, смотрю - свободное место. Вывесил туда флаг, потом еще наши ребята подтянулись - проблем с перемещениями между секторами не было вообще", - рассказал болельщик.



Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро

Поклонник рассказал, что ездит поддерживать сборную России с этим флагом с 2018 года. Он отметил, что планирует посетить еще несколько матчей чемпионата Европы в Германии. Турнир завершится 14 июля.