В «Оренбурге» допустили, что клуб могут пополнить футболисты с ЕВРО‑2024
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может приобрести футболистов, которые участвуют в ЕВРО‑2024.
— Будете наблюдать за чемпионатом Европы?
— Да, смотреть буду. Но поддерживать на этом ЕВРО мне некого.
— В вашем клубе может оказаться кто‑то из участников ЕВРО‑2024?
— Бог его знает, всякое бывает. Все дело в финансах, но кто‑то из не топовых сборных может к нам приехать, — цитирует Андреева Metaratings.ru.
Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно показывает 34 игры ЕВРО‑2024, остальные 17 встреч будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу.