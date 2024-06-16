В «Оренбурге» допустили, что клуб могут пополнить футболисты с ЕВРО‑2024

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб может приобрести футболистов, которые участвуют в ЕВРО‑2024.

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— Будете наблюдать за чемпионатом Европы?

— Да, смотреть буду. Но поддерживать на этом ЕВРО мне некого.



— В вашем клубе может оказаться кто‑то из участников ЕВРО‑2024?

— Бог его знает, всякое бывает. Все дело в финансах, но кто‑то из не топовых сборных может к нам приехать, — цитирует Андреева Metaratings.ru.



Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно показывает 34 игры ЕВРО‑2024, остальные 17 встреч будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу.