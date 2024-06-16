Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

Болельщики сборных Англии и Сербии столкнулись в потасовке накануне матча чемпионата Европы 2024 года между национальными командами, информирует The Guardian.

Сообщается, что столкновение между английскими и сербскими фанатами произошло в Гельзенкирхене (Германия). Его инициаторами стали болельщики сборной Англии, устроившие нападение на бар, где отдыхали сербы, в которых англичане начали бросать различные предметы. После начала драки на место прибыли 200 сотрудников правоохранительных органов Германии. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

Напомним, игра между сборными Сербии и Англии пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.