Экс‑футболист «Динамо» предположил, какие европейские чемпионаты подошли бы Тюкавину

Бывший футболист «Динамо» Никита Чичерин предположил, какой европейский чемпионат мог бы подойти нападающему команды Константину Тюкавину.

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В минувшем сезоне Тюкавин забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России, а также был признан лучшим игроком чемпионата России.