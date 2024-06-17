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Экс‑футболист «Динамо» Чичерин предположил, какие европейские чемпионаты подошли бы Тюкавину

Бывший футболист «Динамо» Никита Чичерин предположил, какой европейский чемпионат мог бы подойти нападающему команды Константину Тюкавину.

Экс‑футболист «Динамо» предположил, какие европейские чемпионаты подошли бы Тюкавину
© ФК «Динамо»

В минувшем сезоне Тюкавин забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России, а также был признан лучшим игроком чемпионата России.

— Сложно советовать, всё зависит от его ощущений внутри и предложенных вариантов, но как минимум рассмотреть их стоит. Что касается подходящего чемпионата, мы видим Арсена Захаряна в Испании — пока ему тяжело адаптироваться, у Миранчука тоже не сразу всё пошло. Объективно, в Англии тяжеловато Косте будет, в Италии, наверное, тоже. Я бы выделил Германию и Испанию. Здесь намного важнее бытовые моменты: смена чемпионата, страны, язык. Нужно постараться адаптироваться к этому, а в плане футбола он найдёт себя в этих чемпионатах. Наверное, никто и не гонит Тюкавина сразу в топ‑5 чемпионатов, можно начать и с каких‑то других, например с Португалии. Выбрать чемпионат, за которым внимательно следят из топ‑5 чемпионатов. А может, и в России поиграть, набить статистику, уверенность, но это очень тонкий момент, тут важно не пересидеть, если есть варианты, — сказал Чичерин Metaratings.ru.
Футбол
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