УЕФА возбудил дело против Федерации футбола Албании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Албании (FSHF) из‑за поведения фанатов на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Италии, сообщается на сайте УЕФА.

Встреча состоялась в субботу в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

В сообщении УЕФА отмечается, что болельщики метали предметы на поле, зажигали файеры, вторгались на игровое пространство и разместили на трибунах сообщение, не подходящее для спортивного мероприятия. По каждому из этих эпизодов будет проведено расследование.

В следующем туре сборная Албании 19 июня сыграет против хорватов.

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