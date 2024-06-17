Тренер Капелло признался, что скучает по России

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в интервью «РБ Спорт» признался, что скучает по стране.

«Да, я скучаю по России», — заявил Капелло.



Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. На турнире 2014 года Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, а сборная России неудачно выступила, заняв предпоследнее место в группе.

Капелло также известен по работе в «Милане», мадридском «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии. Последним местом работы итальянца стал китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Шотландии избили девушку на Евро-2024.