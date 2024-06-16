Глава «Кайрата» объяснил назначение Кержакова на пост главного тренера команды
Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил назначение бывшего тренера «Пари Нижний Новгород» Александра Кержакова на пост главного тренера казахстанской команды. Напомним, 29 мая стало официально известно, что 41-летний специалист возглавил «Кайрат».
«Кержаков, во-первых, — лучший бомбардир чемпионата России, он входит в «Клуб Федотова», лучший бомбардир сборной России… Его харизма — быть лидером, наверное, сыграла свою роль. Плюс мы беседовали с ним точки зрения профессионализма, и он не хуже тех, с кем мы вели беседы. Тем более, что последний год он учился в Италии — проходил практику в «Ювентусе» и «Интере». Плюс он свободно владеет испанским языком. Когда мы делали анализ, больше у нас выпало на Александра Кержакова. У нас с ним контракт только до конца года. По итогам года мы садимся и, если видим изменения, которые он представил по модели игры, то мы и дальше будем с ним работать. Мы искали именно тренера с атакующей моделью, потому что против нас половина команд играет в закрытый футбол. Русский язык для нас тоже был важным фактором — чтобы тренер мог донести индивидуально каждому футболисту. Плюс имя — оно тоже для нас может очень хорошо сыграть с точки зрения бизнеса. Да и у Саши видно, что есть желание, есть харизма, он живет этой работой», — сказал Боранбаев в эфире YouTube-канала ArchiBall.