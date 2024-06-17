Гол Беллингема принес Англии победу над Сербией

Сборная Англии с минимальным счетом переиграла Сербию благодаря точному удару Джуда Беллингема.

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В заключительном матче третьего игрового дня Евро-2024 в Гельзенкирхене на "Арене АуфШальке" встречались сборные Англии и Сербии. Англичан многие называли чуть ли не главными фаворитами турнира, сербы же горели желанием реабилитироваться после не самого удачного чемпионата мира 2022 года.

По составу команда Гарета Саутгейта заметно превосходила соперника - Харри Кейн, Джуд Беллингем и другие. Наставник сборной Англии не скрывает, что у команды цель - победа на Евро. На предыдущем турнире англичане уже остановились в шаге от победы, уступив в финале Италии.

Накануне матча полиция Германии всерьез опасалась за беспорядки на стадионе. Ходили слухи о группе в 500 сербских фанатов, которые собирались на трибуну поклонников сборной Англии с целью устроить провокацию.

На деле в день матча все ограничилось одной стычкой в городе. Англичане напали на сербских болельщиков, но получили серьезный отпор были вынуждены ретироваться, увидев полицию. Травму получил один представитель туманного Альбиона и один сотрудник органов правопорядка.

Поддержать сербов на стадион прибыли и болельщики из России. Снова в кадры трансляции попал флаг РФ. К сожалению для той части, которая болеет за "Спартак", в стартовом составе не оказалось защитника красно-белых Срджана Бабича.

Сборная Англии сумела быстро повести в счете. Букайо Сака навесил в штрафную и набежавший Джуд Беллингем головой вколотил мяч в ворота.

После этого реальных моментов для взятия ворот не было. Англичане не позволяли сопернику в атаке практически ничего, а сами тоже не преуспели в созидании.

Во второй половине встречи англичане решили уступить инициативу сопернику. И раз за разом сербы стали подходить все ближе к воротам. Однако даже замены не помогли. Сборная Англии уверенно оборонялась, а атаке соперника не хватало остроты.

Более того, у Харри Кейна был шанс забить второй мяч, но вратарь сербов сумел изменить полет мяча и тот попал в перекладину.

Итог встречи - минимальная победа Англии - 1:0. В следующем туре команда Саутгейта сыграет против Дании, а Сербию ожидает ключевая игра против Словении.