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Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжать играть в футбол на самом высоком уровне, и текущий чемпионат Европы — 2024 может стать для него не последним крупным турниром, так как форвард планирует сыграть на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает Relevo.

Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года
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Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср», куда перешёл из «МЮ».

Футбол
Криштиану Роналду