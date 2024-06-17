Игоря Денисова отстранили на год от футбольной деятельности

Тренер академии московского «Торпедо» Игорь Денисов на год отстранен от футбольной деятельности за неправомерное участие в матче игрока его команды. Об этом сообщает пресс-служба Московской федерации футбола.

В матче против «Космоса» его команде было присуждено техническое поражение, которое также осталось в силе после рассмотрения апелляции. Также Денисов получил штраф в размере 15 тысяч рублей, годичное отстранение носит условный характер.

Во время карьеры игрока Денисов выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Экс-футболист является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной России Денисов провел 54 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Он принимал участие в чемпионате Европы — 2012 и чемпионате мира — 2014. На обоих турнирах российская команда не смогла преодолеть групповой этап.