Месси отказался от контракта на €1,4 млрд с «Аль-Хилялем»

Президент клуба Анмар Аль-Хаили сообщил, что аргентинский нападающий Лионель Месси отказался от предложения о переходе в «Аль-Хиляль».

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Он рассказал, что клуб контактировал с Месси, когда его контракт с «ПСЖ» подходил к концу, и предложил ему €1,4 миллиарда, но Месси отказался, ссылаясь на желание семьи переехать в Америку. По словам Аль-Хаили, они уважают это решение Месси, так как для него семья стоит превыше всего.

В 2023 году Месси покинул «ПСЖ» и стал свободным агентом, подписав контракт с клубом МЛС «Интер Майами» сроком до декабря 2025 года.