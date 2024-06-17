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УЕФА планирует запретить российские флаги на матче сборной Украины на чемпионате Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить проносить российские флаги на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

УЕФА планирует запретить российские флаги на матче сборной Украины на ЧЕ
© ТАСС

По информации источника, сотрудники службы безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе.

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Сборная Украины проведет первый матч на турнире 17 июня против команды Румынии. Команды сыграют в Мюнхене, встреча начнется в 16:00 мск.

Российские флаги были видны на матче открытия турнира между сборными Германии и Шотландии 14 июня в Мюнхене. Также российские триколоры были вывешены рядом с сербскими флагами во время матча сборной Сербии против англичан 16 июня, встреча прошла в Гельзенкирхене.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире на чемпионат Европы.