Главный тренер «Химок» отсутствует на тренировках команды уже два дня

Подмосковные «Химки» уже два дня тренируются без главного тренера Андрея Талалаева. Команда занимается под руководством тренерского штаба. От этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В ближайшие дни команду возглавит испанский специалист Франк Артига, ранее занимавший пост главного тренера московской «Родины», добавил источник.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.