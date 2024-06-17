В РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы.

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По его мнению, подобная мера позволит избежать провокации и драк на матчах турнира.

«С точки зрения безопасности это верное решение. Представьте ситуацию: когда на трибунах появятся российские флаги, украинские болельщики пойдут их вырывать, начнется заваруха и драка. Зачем это все?» — заявил Колосков.



Подопечные Сергея Реброва стартуют на континентальном первенстве 17 июня в матче против Румынии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.