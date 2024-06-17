Сборная Украины нарушила регламент УЕФА на Евро-2024

Сборная Украины нарушила регламент УЕФА, нанеся на футболку перед матчем с Румынией на Евро-2024 неправильное название стадиона.

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Во время соревнований под эгидой УЕФА «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен» – спонсорский нейминг стадионов запрещён, УАФ грозят санкции.

Национальная команда Украины проведет первый матч на Евро-2024 сегодня, 17 июня. Соперником украинской сборной станет Румыния. Начало встречи – 16:00 по московскому времени.

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Сегодня, 17 июня, стало известно, что УЕФА запретил фанатам проносить флаги России на игру Украины и Румынии во избежание провокаций и драк.

Украина сыграет в группе Е. Помимо Румынии, соперниками украинской команды станут Бельгия и Словакия.

«Альянц Арена» («Арена Мюнхен») — футбольный стадион на севере Мюнхена. Вместимость арены составляет 75 000 зрителей. На этом стадионе состоялся матч открытия Евро-2024, в котором сыграли Германия и Шотландия (5:1).