Песьяков объяснил значение шутки про миллиарды от «Зенита»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал своё скандальное высказывание по окончании минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

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— Вы недавно зажгли, сказали в интервью: «С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевёл «Зенит». Как вам реакция общественности?

— После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай аккуратнее с такими шутками». Но это же не мои слова, я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают. Я редко их читаю, но этот мне запомнился.

— Безрукову за похожую шутку дали условный бан на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

— Мы с Русланом, кстати, знакомы. Когда его встречу, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!» Как по мне, у него была абсолютно безобидная шутка, — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».