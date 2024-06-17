Бывший тренер ЦСКА заявил, что будет болеть за Украину на Евро-2024

Бывший тренер футбольных клубов «Урал», ЦСКА, «Краснодар», «Уфа» и «Кубань» Виктор Гончаренко заявил, что будет болеть за сборную Украины на Чемпионате Европы по футболу 2024. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на трансляцию Okko.

По словам экс-тренера, в матче «Украина — Румыния» на Евро-2024 он будет поддерживать украинскую команду.

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Свой выбор Гончаренко обосновал тем, что в сборной Украины «все наши фамилии».

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Чемпионат Европы по футболу 2024 стартовал 14 июня в Германии. Состязание продлится до 14 июля. Матч «Украина — Румыния» состоялся 17 июня, в этот же день также запланированы игры «Бельгия — Словакия», а также «Австрия — Франция».