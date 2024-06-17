«Балтика» объявила об уходе Бистровича и Лисаковича

Нападающий Виталий Лисакович и полузащитник Кристиян Бистрович покинули калининградскую «Балтику» по истечении срока действия арендных соглашений, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Таким образом, Бистрович возвращается в московский ЦСКА, а Лисакович — в казанский «Рубин».

В прошедшем сезоне Лисакович провел за калининградскую команду 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. На счету Бистровича три гола и один «ассист» в 31 игре.

По итогам сезона «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича финишировала на 15‑й позиции турнирной таблицы МИР РПЛ и вылетела в МЕЛБЕТ‑Первую Лигу. Также «Балтика» дошла до Суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Зениту». Позднее Игнашевич покинул пост главного тренера калининградской команды.