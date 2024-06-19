Тадич был вынужден извиниться перед тренером Сербии

Крайний нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич был вынужден извиниться перед главным тренером национальной команды Драганом Стойковичем за свои слова об игре в стартовом составе, сообщает The Sun со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Сербии.

© Чемпионат.com

Напомним, футболист после матча 1-го тура Евро-2024 с Англией (0:1) заявил, что должен был провести на поле все 90 минут игрового времени.

Смотреть матчи Евро-2024