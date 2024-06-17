«Порту» не будет продлевать контракт с 41‑летним Пепе

Футбольный клуб «Порту» не будет продлевать контракт с 41‑летним защитником Пепе, заявил президент португальской команды Андре Виллаш‑Боаш.

Пепе выступает за «Порту» с 2019 года, контракт капитана команды истекает 30 июня 2024 года. Ранее Пепе играл за клуб в период с 2004 по 2007 год.

— Я в каком‑то смысле дал понять Пепе, что все его будущее неразрывно связано с «Порту». Что касается его будущего в качестве игрока «Порту», то ​​этого не будет. Ему четко объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не произойдет. Однако мы с величайшим уважением относимся к его карьере. «Порту» озабочен сокращением зарплатной ведомости и расходов. Пепе это было ясно объяснено, и он это понял. Он примет решение относительно своей карьеры, но двери «Порту» всегда будут для него открыты, — приводит слова Виллаша‑Боаша O Jogo.



В прошлом сезоне Пепе провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевых передачи. Также он провел 10 лет в составе мадридского «Реала».

Этим летом Пепе выступает на ЕВРО‑2024. Португалия играет в одной группе с командами Турции, Грузии и Чехии. В первом туре группового этапа португальцы 18 июня встретятся с Чехией. Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» с 22:00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно показывает 34 игры чемпионата Европы в Германии, остальные 17 встреч будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу.