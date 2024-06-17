Сборная Румынии разгромила Украину в матче Евро-2024

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины. Игра проходила на стадионе стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

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На 29-й минуте Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. Затем, на 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Спустя четыре минуты Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного — 3:0.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

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