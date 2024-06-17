Фанаты сборной Румынии скандировали «Путин» на матче Евро-2024 с Украиной

Румынские болельщики вывесили на своей трибуне флаг Донецкой народной республики во время матча команды страны со сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает Sport24.

На опубликованной снимке видны болельщики в футболках сборной Румынии, сидящие на первом ряду, а перед ними вывешенный на трибуну флаг ДНР, который представляет собой флаг России с черной полосой сверху вместо белой. Также известно, что румынские фанаты во время матча скандировали «Путин».

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Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Их должны были изымать при входе у болельщиков.