Аршавин назвал лидера сборной Бельгии «Деревяшкиным»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин критично оценил игру лидера сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Словакии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев», — заявил Аршавин.



Встреча, которая состоялась на стадионе «Дойче Банк Парк» в немецком Франкфурте, завершилась поражением бельгийцев со счетом 0:1. Словакия забила на 7-й минуте, отличился Иван Шранц, его ассистентом выступил Юрай Куцка. В составе Бельгии дважды отличился Лукаку, однако оба раза судейская бригада отменяла взятие ворот — в первый раз из-за офсайда, во второй из-за игры рукой.

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В группе Е также играют сборные Румынии и Украины. Возглавляют турнирную таблицу румынские футболисты, которые 17 июня одержали победу со счетом 3:0 над украинскими соперниками.