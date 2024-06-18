Глушенков заработает в «Зените» около 1 млрд рублей

Нападающий Максим Глушенков подпишет контракт с «Зенитом» с окладом в размере 240 миллионов рублей за сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на четыре года. Кроме того, футболист может получить бонус в размере 50 миллионов рублей в случае чемпионства.

Отмечается, что выкуп Глушенкова из «Локомотива» составляет 600 миллионов рублей, подъемные + агентские — 400 миллионов рублей.

Глушенков прибудет в Санкт-Петербург сегодня, 18 июня. После медобследования игрок подпишет контракт с «Зенитом». Источник утверждает, что «Локомотив» предлагал Максиму оклад в размере 120 миллионов рублей за сезон, что в два раза меньше предложения петербуржцев.

В сезоне 2023/24 на счету Глушенкова 38 игр за «Локомотив» – восемь голов и 21 результативная передача.