Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после поражения

Футболисты сборной Украины попросили выйти главного тренера национальной команды Сергея Реброва из раздевалки после поражения в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 от национальной команды Румынии. Об этом сообщает Goal.

Игроки решили провести разговор без тренера после этого поражения.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

Капитан сборной Украины прокомментировал разгромное поражение от Румынии

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

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