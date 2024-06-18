В Дортмунде закрыли фан-зону в день матча Евро-2024 Грузия - Турция

Непогода внесла коррективы в работу фан-зон на западе Германии, где проходит чемпионат Европы по футболу. Как сообщает агентство DPA, публичный просмотр запретят в Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Большой наплыв болельщиков ожидался в течение дня в Дортмунде, где встретятся сборные Грузии и Турции. В город собираются приехать около 80 тыс. болельщиков турецкой команды.

"Мы готовились, чтобы принять тысячи болельщиков, но безопасность - абсолютный приоритет для нас", - прокомментировал решение закрыть фан-зоны представитель городских властей Мартин Зауер.



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Германская метеорологическая служба DWD в своем прогнозе предупредила о проливных дождях, порывистом ветре и граде в западных регионах ФРГ.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.