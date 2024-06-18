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Месси назвал имя игрока, на которого больше всего злился во время матчей

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону», назвал имя футболиста, на которого он больше всего злился во время матчей.

Месси назвал игрока, на которого больше всего злился во время матчей
© Чемпионат.com

«С Серхио Рамосом у нас было много ссор. Он был тем игроком, на которого я больше всего злился. После этого мы стали товарищами по команде, но в «эль класико» мы всегда ругались. Матчи «эль класико» были очень напряжёнными», — приводит слова Месси AS.

Напомним, Серхио Рамос на протяжении длительного времени выступал за мадридский «Реал». Позднее, Рамос и Месси стали одноклубниками в «ПСЖ».

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Футбол
Серхио Рамос
Лионель Месси
Реал