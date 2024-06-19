Килиан Мбаппе: кто не рискует, тот не выигрывает

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Австрии (1:0) травму в виде перелома носа, заявил, что нельзя победить, не прибегая к риску.

© Чемпионат.com

«Кто не рискует, тот не выигрывает», — написал форвард в социальных сетях.



Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе может пропустить все матчи группового этапа Евро-2024. Позже сообщалось, что Килиану удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники подопечных Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.