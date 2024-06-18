«Краснодар» объявил о подписании Федора Смолова

Фёдор Смолов вернулся в «Краснодар». Форвард перешёл в южный клуб в статусе свободного агента и подписал с «быками» личный контракт сроком на один год.

Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015-го по 2018-й год. За 101 матч в составе черно-зеленых он забил 64 гола – это лучший результат в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». На счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России