Новый тренер «Спартака» обратился к болельщикам после прибытия в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович обратился к болельщикам красно-белых после прибытия в Москву.

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«Привет всем! Я прилетел в Москву и готов усердно работать! Увидимся завтра», — сказал Станкович.



Видео из телеграм-канала «Спартака»

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.