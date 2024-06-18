Газзаев предположил, как потеря Мбаппе скажется на сборной Франции

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, рассуждая о травме нападающего и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, полученной в матче чемпионата Европы — 2024 против Австрии (1:0), заявил, что французская команда прекрасно укомплектована. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, потеря Мбаппе, ключевого игрока и капитана команды, это серьезно. Он, можно сказать, сегодня лучший игрок мирового футбола и, конечно, мы видим, что все атакующие действия и самая большая роль отводятся Мбаппе, поэтому сейчас нужно будет строить новую тактику», — заявил Газзаев.



25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

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Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.