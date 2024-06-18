В «Гавре» оценили возможный уход Кузяева из клуба

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер оценил выступления российского полузащитника Далера Кузяева во Франции.

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«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», — приводит слова Бодмера Sport24.



Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 33 матчах «Гавра», забил три гола и отдал две голевые передачи, проведя на поле в общей сложности 2361 минуту.

По итогам сезона 2023/24 «Гавр» занял 15-е место в Лиге 1, набрав 32 очка.

За время игровой карьеры Кузяев также поиграл за «Карелию», «Нефтехимик», «Ахмат» (ранее «Терек») и «Зенит».