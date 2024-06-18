Игрок сборной Португалии стал самым возрастным игроком в истории Евро

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.

Пепе вышел на поле в матче группового этапа против Чехии в возрасте 41 год и 113 дней. Он побил достижение венгерского вратаря Габора Кирая (40 лет и 86 дней).

Сейчас в матче Португалия — Чехия заканчивается первый тайм. Пока счет не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче в серии пенальти обыграла Англию. Основное и дополнительное время того матча завершилось со счетом 1:1.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.