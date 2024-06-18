Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

Вице-чемпион Франции в составе «Монако» и футболист сборной России Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Полузащитник отметил, что в случае возвращения в РПЛ он бы хотел присоединиться к ЦСКА, откуда в своё время и перебрался во Францию. В то же время Головин рассказал, что известный тренер Леонид Слуцкий настаивает на европейском продолжении карьеры Александра.

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