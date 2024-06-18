Филин рассказал, как в «Эйпене» относятся к Путину

«У нас играл серб – ярый фанат Путина! Говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*». Защитник «Эйпена» Филин о партнерах
Александр Филин рассказал, как в «Эйпене» относятся к Владимиру Путину.
– За год в Бельгии у тебя хоть раз были проблемы из-за твоей национальности?
– Ни разу. Все не так страшно, как нам говорят из телевизора. Мне без проблем дали рабочую визу, ребята в команде тоже нормально приняли.
Один парень, немец, называл меня Владимиром – типа Путин (смеется). Еще у нас играл серб – Милош Пантович – так он вообще ярый фанат Путина! Постоянно говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*, а не то что ваши – европейские!» – сказал защитник бельгийской команды.
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
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«У нас играл серб – ярый фанат Путина! Говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*». Защитник «Эйпена» Филин о партнерах
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