Болельщик умер после поражения от Германии на Евро

Один из фанатов сборной Шотландии скончался после матча первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2024 по футболу против Германии (1:5).

Мужчину звали Колин Кинг. Он посетил матч открытия турнира, а спустя три дня ушел из жизни во сне в номере своей гостиницы. Об этом в социальных сетях сообщил племянник 57-летнего британца Кристофер О`Рурк.

"Дядя присутствовал на игре в пятницу против Германии и встретился с нами в Дюссельдорфе в субботу. В воскресенье он наслаждался городом, лег спать рано утром, но, к несчастью, так и не проснулся на следующий день", - сообщил Кристофер О`Рурк.



Напомним, что второй матч на Евро шотландцы проведут в среду: в соперниках у "тартановой армии" будет Швейцария, в первом туре обыгравшая Венгрию со счетом 3:1.