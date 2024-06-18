Кирьяков: мастерство Дзюбы никуда не делось

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы экс-нападающего «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» Артёма Дзюбы. По мнению эксперта, Дзюба сохранил своё былое мастерство, однако во взрослом возрасте у футболистов может пропадать мотивация. Именно от уровня мотивации и будет зависть состоятельность Дзюбы в клубах РПЛ, считает Кирьяков.

© Чемпионат.com

«На вопрос может ли Дзюба рассчитывать на достойное предложение от команд чемпионата России, Артём должен ответить себе сам. Насколько у него остались силы, мотивация и желание продолжать соревноваться на уровне РПЛ. Конечно, мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте, в котором сейчас находится Артём, главные моменты — это мотивация и желание. Насколько он готов заставить себя также работать и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Кирьякова Legalbet.



Накануне Дзюба покинул стан московского «Локомотива» по истечении контракта. Сейчас Артём пребывает в статусе свободного агента.