Гранат: уход Смолова — потеря для «Динамо», Фёдор не сказал последнего слова
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского клуба в «Краснодар». Напомним, сегодня, 18 июня, «быки» объявили о возвращении форварда в клуб.
«Уход Смолова из «Динамо» — потеря для клуба, потому что Федя давал качество команде и был одним из лидеров на поле и вне его, а также передавал свой опыт молодым ребятам. Благодаря ему очень сильно вырос Тюкавин. Поэтому, я считаю, что это большая потеря для «Динамо». Плюс Фёдор Смолов ещё не сказал своего последнего слова. Теперь «Динамо» сто процентов будет искать на трансферном рынке равноценную замену Смолову, но это будет просто. Нападающий – зависимый игрок и Федя был разного типа с Тюкавиным. Федя не выполнял большого объёма работы, но зато мог решить момент. Поэтому игра «Краснодара» подходит для Фёдора Смолова», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.