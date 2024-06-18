Гранат: уход Смолова — потеря для «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского клуба в «Краснодар». Напомним, сегодня, 18 июня, «быки» объявили о возвращении форварда в клуб.

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