Источник: Зайнутдинов не хочет переходить в «Зенит»

Трансфер защитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова в «Зенит» под угрозой срыва. По информации Kartal Record, Зайнутдинов заявил петербуржцам, что не хочет покидать стамбульский клуб.

Сообщается, что сине-бело-голубые предлагали «Бешикташу» 5,5 млн евро за 26-летнего футболиста. Отмечается, что переговоры по этому трансферу остановлены.

Ранее сообщалось о том, что еще один игрок «Бешикташа», полузащитник Жедсон Фернандеш, близок к переходу в «Зенит».

Зайнутдинов выступает за «Бешикташ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний казахстанский футболист провел 37 матчей, на его счету 1 гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

В России Зайнутдинов играл за ЦСКА и «Ростов».