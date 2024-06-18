Источник: Зайнутдинов не хочет переходить в «Зенит»
Трансфер защитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова в «Зенит» под угрозой срыва. По информации Kartal Record, Зайнутдинов заявил петербуржцам, что не хочет покидать стамбульский клуб.
Сообщается, что сине-бело-голубые предлагали «Бешикташу» 5,5 млн евро за 26-летнего футболиста. Отмечается, что переговоры по этому трансферу остановлены.
Ранее сообщалось о том, что еще один игрок «Бешикташа», полузащитник Жедсон Фернандеш, близок к переходу в «Зенит».
Зайнутдинов выступает за «Бешикташ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний казахстанский футболист провел 37 матчей, на его счету 1 гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульцами рассчитан до 30 июня 2027 года.
В России Зайнутдинов играл за ЦСКА и «Ростов».