Объявлен новый генеральный директор «Алании»

Бывший полузащитник и в прошлом главный тренер владикавказской «Алании» Бахва Тедеев назначен на пост генерального директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Алании».

«С возвращением, Бахва Отарович!», — говорится в сообщении пресс-служба.



Бахва Тедеев становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании». После завершения игровой карьеры Тедеев трижды занимал пост главного тренера владикавказского клуба (2002, 2003–2004, 2005).

Ранее стало известно, что возглавивший «Аланию» в декабре 2023 года Евгений Калешин покинул клуб. Под его руководством «Алания» провела 14 официальных матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда завершила сезон Первой лиги на восьмом месте, набрав 49 очков в 34 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Сослан Бетеев, работавший в системе клуба с 2021 года и в 2023 году возглавивший выступающую в дивизионе Б Второй лиги «Аланию-2».