У «Реала» нет возможности помочь Мбаппе с лечением перелома носа

В мадридском «Реале» крайне обеспокоены тем, что их новоиспечённый нападающий Килиан Мбаппе получил перелом носа в минувшем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция (0:1).

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«Мы обеспокоены травмой Килиана, но до 1 июня он официально не является нашим игроком. Поскольку сборная Франции находится на Евро, это нормально, что она думает о своих интересах, а не об интересах «Реала». До тех пор мы связаны по рукам и ногам», — приводит слова источника из стана «сливочных» AS.



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Как подчёркивает источник, мадридский клуб обладает технологиями создания модернизированных масок, которые футболисты надевают при переломах костей лица. Подобную маску два года назад носил центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер.