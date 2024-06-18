ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Футболист уходит из московской команды в связи с истечением контракта.

«Желаем Антону удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.



33-летний Антон Заболотный играл за ЦСКА с лета 2021 года. В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

Ранее стало известно, что Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в подмосковные «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.