Мбаппе вернулся к тренировкам после перелома носа

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, который сломал нос в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 против Австрии (1:0), вернулся к тренировкам с национальной командой. Об этом сообщает France24.

19 июня форвард провел часть занятия индивидуально с тренером по физподготовке, а затем присоединился к команде для отработки ударов. На его носу был пластырь.

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25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.