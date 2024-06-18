Младший брат Мбаппе покинул «ПСЖ» вслед за Килианом

17-летний полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе, который приходится младшим братом экс-форварду парижан Килиану Мбаппе, объявил о своём уходе из команды.

«C детской душой и имея поддержку с самого своего рождения, я открыл для себя этот клуб глазами, полными мечт. Всё началось почти семь лет назад, когда я даже не мог представить о том, что пройду такой путь. Моя повседневная жизнь и мое сердце вибрировали красным и синим, когда этот путь начался. Семь лет игр, впечатавшиеся в мою голову навсегда. Семь лет бесценных человеческих и спортивных воспоминаний. С беззаботного детства и до моих первых шагов как профессионала, ты заложил основу того человека и игрока, которым я хочу стать. За всё, что ты мне дал, за всех замечательных людей, которых я встретил на своём пути, и за то, как ты заставил меня расти, со всей искренней любовью к тебе, я говорю спасибо и до свидания, «ПСЖ», — написал Этан Мбаппе в своих соцсетях.



В минувшем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Напомним, в июне «Реал» объявил о переходе Килана Мбаппе. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.